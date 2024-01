Wir über uns

Der Sendungstitel ist Programm: Die Landesschau Rheinland-Pfalz schaut ins Land, berichtet übers Land, ist fürs Land. Rheinland-Pfalz den Rheinland-Pfälzern ganz nahe bringen – das ist die Philosophie. Und dieser Anspruch wird jeden Tag aufs Neue durch viele Programmpunkte und regelmäßige Bestandteile eingelöst.

Ganz groß geschrieben wird die Aktualität. In der Sendung erfahren Sie alles Wissenswerte aus dem Land, dazu die wichtigsten Nachrichten des Tages aus Rheinland-Pfalz, kurz, prägnant und kompetent.

Viel Wert legen wir auf unsere Studiogäste. Sie sind jeden Tag eingeladen, auf unserem Sofa Platz zu nehmen, um über ihr Leben und ihre Erfahrungen zu erzählen. Zu uns kommen Prominente - Schauspieler, Musiker, Autoren - die gerade im Land unterwegs sind, aber auch Menschen wie Du und ich, die etwas Interessantes erlebt haben und darüber berichten.

Praktische Lebenshilfe bieten wir in den Service-Bestandteilen. Experten geben Ihnen Ratschläge und Tipps wie Sie gesund bleiben, ihre Steuererklärung besser verstehen, was Sie beim Lebensmittel-Einkauf beachten sollten oder wie Sie ihren Pflanzen die beste Pflege angedeihen lassen.

In der Rubrik "Hierzuland" porträtieren wir täglich eine Straße in all ihren Facetten. In Eifel, Pfalz, Hunsrück, Westerwald, Rheinhessen, Nahe, Taunus oder Saargau suchen unsere Reporter nach Menschen, die Besonderes tun oder Besonderes sammeln, nach Künstlern, Vereinen und Initiativen. Dabei stellen wir fest: Jede Straße ist einzigartig.

Die Moderatoren Patricia Küll, Martin Seidler und Holger Wienpahl freuen sich auf Sie.