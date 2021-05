per Mail teilen

Maria 2.0 ist eine Bewegung, die sich mit der mächtigen katholischen Amtskirche anlegt. Andrea Keber aus Rheinhessen ist dabei. Sie arbeitet seit gut 20 Jahren ehrenamtlich im Pfarrgemeinderat der katholischen Gemeinde in Nieder-Olm.

Ihren Ursprung hat Maria 2.0 in Münster, dort empörten sich Frauen über den Umgang mit Missbrauchsopfern, über mangelnde Gleichberechtigung, über die Geringschätzung Geschiedener und Homosexueller. Und die Frauen in Münster fanden schnell viele Mitstreiter und vor allem Mitstreiterinnen – eben auch in Rheinland-Pfalz.