Vom 09. bis 13. Januar 2023 können Sie bei unserem Rätsel "Kennst Du Rheinland-Pfalz?" mitmachen. Zu gewinnen gibt es eine Wanderung mit Landesschau-Moderator Holger Wienpahl.

Alle fünf Rätsel werden am Freitag, den 13. Januar 2023 aufgelöst und aus allen richtigen Anrufen während der Sendung wird am Ende per Los ermittelt, wer gewinnt.