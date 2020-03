per Mail teilen

Wenn Claudia Hahn freiresowens ous seina Kanzlei in Stuttgart kemmt, fia sich uff de Wähsch in sein Heimat uffem Honsregg se mache, fängt fiaret dä zweehte Dähl von däa Ärwedswoch ah.

Claudia Hahn kommt aus dem Hunsrückund ist dort in der Landwirtschaft aufgewachsen. Unter der Woche lebt und arbeitet sie in Stuttgart als Anwältin. Am Wochenende beginnt für die 51-Jährige der zweite Teil der Arbeitswoche - auf zwei Hektar Kartoffelacker.