Die Ausbildung zum Rettungssanitäter dauert normalerweise drei Monate in Vollzeit. Wer noch in die Schule geht, kann das natürlich nicht machen. Das DRK Rheinhessen hat es nun aber möglich gemacht, dass auch Schüler und Schülerinnen die Ausbildung absolvieren können – mit Onlineunterricht, Blockseminaren und Praktika in den Ferien. Wir haben die 17-jährige Jette aus Kirn-Sulzbach ein Stück weit dabei begleitet.