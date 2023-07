Jens Hübschen spielt "Stadt-Land-Quiz"  in Wolken und Winden

La mer, L´amour, le vin – olàlà ! Sich in Frankreich zu verlieben ist nicht schwer. Viele freundschaftliche Beziehungen entwickelten sich nach dem 2. Weltkrieg - vor allem auch zwischen zahlreichen Vereinen und Ortschaften. Dafür sorgt zum Beispiel der Freundschaftsverein in Wachenheim an der Weinstraße oder deutsch-französische Projekte in Rheinau, von wo aus eine Brücke in das Nachbarland führt. SWR-Moderator Jens Hübschen will diesmal erfahren, in welcher Stadt die Menschen mehr über die französische Lebensart wissen.