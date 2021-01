Lilli Jörg aus Bad Dürkheim ist 24 Jahre alt und lebte bisher bei ihren Eltern. Aber wären die nicht, könnte die junge Frau jetzt nicht selbständig in einer WG leben. Denn Lili kam mit einer psychomotorischen Retardierung auf die Welt.

Und ihre Eltern Sibille und Andrej Jörg wollten ihrer behinderten jüngeren Tochter auch ermöglichen, was ihre nicht-behinderte Erstgeborene konnte. So schufen sie das Wohnprojekt in Bad Dürkheim, das als ein Leuchtturm der Inklusion gilt. Die Landesschau hat das Entstehen des Hauses begleitet und zeigt, wie Menschen mit Handicap so selbständig wie möglich zusammenleben.