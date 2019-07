Der Vitamin-C-Star unter den einheimischen Früchten ist die bescheidene Hagebutte. So enthalten die Früchte der Heckenrose etwa 1250mg Vitamin C. Nach dem Einkochen zu Hägenmark bleiben jedoch leider nur etwa 50mg übrig. Auch hier gilt also: Nach Möglichkeit roh genießen!

