per Mail teilen

Wer Arbeitslosengeld II bezieht, findet oft nur schwer zurück in den Arbeitsmarkt. Das soll sich ändern: Der Bund will Arbeitgebern Geld geben, damit diese Langzeitarbeitslose einstellen.

So viele Menschen haben einen Job wie nie. Doch eine Gruppe bleibt abgehängt. Das sind die Langzeitarbeitslosen. Wer mehrere Jahre raus ist, der findet nur schwer auf den Arbeitsmarkt zurück.

Das soll sich 2019 ändern. Der Bund hat dazu ein milliardenschweres Programm aufgelegt. Mit Lohnzuschüssen für den Boss sollen Langzeitarbeitslose wieder einen Job bekommen.

Teilhabechancengesetz soll Jobs schaffen - Gehälter finanziert der Bund mit

Ein Mitarbeiter, der nichts oder fast nichts kostet, ist für viele Arbeitnehmer attraktiv. Darauf setzt das neue Teilhabechancengesetz. Es stellt vier Milliarden Euro zur Finanzierung von Jobs für Langzeitarbeitslose zur Verfügung.

Wenn ein Unternehmen im Zuge des neuen Programms einstellt, bekommt es in den ersten beiden Jahren für den Mitarbeiter den vollen Lohn vom Jobcenter erstattet.

Danach sinkt der Zuschuss jährlich um zehn Prozent. Nach fünf Jahren ist Schluss. Wenn das Konzept aufgeht, behält das Unternehmen am Ende den Mitarbeiter auch ohne Förderung. So sollen tausende Langzeitarbeitslose wieder in reguläre Jobs gebracht werden.

Jobcenter gehen auf Langzeitarbeitslose zu

Ab Januar starten die Jobcenter damit, die für das Programm geeigneten Personen auszusuchen. In Rheinland-Pfalz gibt es 17.000 Langzeitarbeitslose, die grundsätzlich die Bedingungen dafür erfüllen. In Baden-Württemberg sind es 25.000 Menschen.

Zum Kreis derjenigen, die sich fördern lassen können, zählen Menschen, die über 25 Jahre alt sind, und die in den vergangenen sieben Jahren mindestens sechs Jahre lang Arbeitslosengeld-II-Leistungen bezogen haben.

Autor: Christof Gaißmayer, Aktuelle Wirtschaft | Online: Jutta Kaiser