Hotel Heinz im Westerwald: Wo Vater und Tochter die Ideen nie ausgehen

Das Hotel Heinz in Höhr-Grenzhausen im Westerwald ist seit über 100 Jahren in Privatbesitz und wird in vierter Generation von Familie Heinz geführt. Hier arbeiten 250 Menschen, es gibt eine eigene Patisserie und Wäscherei. Christina Heinz leitet das Hotel, mit dabei sind ihre Eltern und Schwiegereltern. Es wird viel geboten: Wellness, Wandern, gute Küche, Entspannung im parkähnlichen Garten, Yogakurse und "Waldbaden" in Hängematten.