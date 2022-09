Ein ganz normaler 16-Stunden-Tag als Bauer auf dem Engelshof

per Mail teilen

Energie wird immer teurer, Preise für Lebensmittel auch. Dazu die Inflation. Alles das spüren auch die Landwirte wie zum Beispiel David Engel auf dem Engelshof in Hetzerath in der Eifel. Zwischen Dürre und Regen liegt die Arbeit in der Käserei, die Maisernte und sogar die Geburt eines Kälbchens. Der ganz normale Wahnsinn eines heftigen 16-Stunden-Arbeitstags.