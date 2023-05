Ein Film von Tim Greiner



Oberöfflingen liegt am Rande der Vulkaneifel in der Nähe von Wittlich.

In der Gemeinde leben rund 270 Einwohner – und fast so viele Tiere. Hunde, Katzen, Kühe, Lamas – in Oberöfflingen sind sie alle willkommen.

Die "Mofa-Gang" genießt bei Ausfahrten den scheppernden Sound ihrer Jugend und kann bei 25 Km/h so richtig schön entschleunigen. Tierphysiotherapeutin Isabelle Schomer verzichtet bei ihrer Behandlung auf Schulmedizin. Mit viel Fingerspitzengefühl hilft sie den Tieren mit alternativen Methoden. Die Kinder von Saskia Jaeger und Florian Weins wachsen mit vielen Tieren auf. Für die Kleinen bedeutet das Spaß und Abenteuer.

Jährlicher Höhepunkt ist die Pferdesegnung am Ostermontag, zu der es viele Tierfreunde in die Eifel zieht. Aber nicht nur dann ist in Oberöfflingen richtig was los, auch die Dorfjugend ist immer aktiv.