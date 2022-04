Die Wormser Straße in Gundersheim

per Mail teilen

Ein Film von Frank Hisam



Zwischen Alzey und Worms an der Autobahn A61 liegt Gundersheim. Weinbau spielt in dem Ort mit seinen etwa 1.600 Einwohnern eine große Rolle, denn die berühmte Weinlage "Höllenbrand" ist von weitem sichtbar.

Früher gab es im Ort eine Haargasse. Um 1930 wurde diese in Wormser Straße umbenannt, war damals auch die Straße die nach Worms führte. Inzwischen gibt es eine Ortsumfahrung und so ist es in der Straße weitestgehend ruhig geworden.

Die historische Entwicklung im Ort kennt eine Landwirtin, die sich intensiv mit Ahnenforschung beschäftigt - während ihr Mann für alle Interessierten eine Museumsscheune eingerichtet hat. Außerdem liegt in der Straße ein Weingut. Dort schmeckt der Winzer gerade seine Rotweincuvées ab. Und ein paar Häuser weiter ist eine respektable Imkerei entstanden. Hier werden zur Zeit die Waben für den kommenden Frühling vorbereitet.