Ein Film von Natascha Walter



In dieser Woche lernen wir in unserem "Hierzuland" den Heimatort unserer Rheinland-Pfälzischen Kandidatinnen für die Wahl der deutschen Weinkönigin 2021 kennen. Saskia Teucke ist pfälzische Weinkönigin und stammt aus Weisenheim am Sand. Weisenheim am Sand ist ein Ort mit rund 4.000 Einwohnern in der Südpfalz im Landkreis Bad Dürkheim und umgeben von Weinbergen und Obstwiesen.

Das Aushängeschild des Ortes ist das "Naherholungsgebiet Ludwigshain". Und dort verbrachte auch Saskia Teucke viele Stunden in ihrer Kindheit und Jugend. Ganz persönlich dreht sie für uns ihre eigene Sicht auf Weisenheim am Sand. Sie zeigt uns ihre Lieblingsorte und trifft Menschen, die ihr wichtig sind. Im Reitverein steigt sie nach einigen Jahren Reitabstinenz wieder auf ihr altes Schulpferd und trabt durch die Weisenheimer Weinreben. Die gelernte Marketingkauffrau ist erst durch ihren Beruf ins Weingeschäft gekommen. SWR Bild in Detailansicht öffnen In Weisenheim gibt es noch viele alte Bauernhöfe. Früher lebten die Leute hier vom Obstanbau und vom Weinbau. SWR Bild in Detailansicht öffnen Andrea Regh ist gelernte Winzerin und führt den Familienbetrieb in dritter Generation. Auch sie war mal Weisenheimer Weinprinzessin. SWR Bild in Detailansicht öffnen Seit sechs Jahren saß Saskia Teucke nicht mehr im Sattel. Mal schauen, ob sie noch alle Handgriffe beherrscht. Mit Möhren locken – klappt! SWR Bild in Detailansicht öffnen Der alte Ortskern von Weisenheim am Sand - etwas außerhalb ist das Naherholungsgebiet Ludwigshain. SWR Bild in Detailansicht öffnen Und im "Naherholungsgebiet Ludwigshain" treffen wir auf dem "Keschde Platz" ein paar Freunde von Saskia aus der Landjugend. Denn über die Landjugend ist die gelernte Kommunikations- und Marketingfachfrau erst zum Wein gekommen. Seitdem hat sie sich immer mehr ins Thema Wein hineingearbeitet und arbeitet mittlerweile im Vertrieb eines Weingutes. Wenn sie Tipps braucht oder Fragen hat, kennt Saskia Teucke in ihrem Heimatort genügend Winzer, die sie fragen kann. Eine befreundete Winzerin von Saskia und ehemalige Weinprinzessin lernen wir in ihrer Vinothek kennen. Kurz vor der Wahl tauschen sich die beiden Hoheiten über die Vorteile eines solchen Amtes aus, aber auch die Vorurteile, denen sie begegnen. Karte SWR