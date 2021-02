Ein Film von Gudrun Fünter



Es ist schwierig in Zeiten des Abstand-Haltens, zusammen zu halten, aber Weroth im Westerwald schafft das dennoch. Als ein Mitbürger an Leukämie erkrankte, organisierte ein Team aus Werothern eine riesige Hilfskampagne.

Vieles wurde aus der Mittelstraße gesteuert. Dort wohnt eine junge Frau, die unter anderem Spendenläufe organisiert hat. Mit einer Challenge ähnlich der bekannten „Ice Bucket Challenge“ und vielen anderen Aktionen kamen schließlich 525 Neutypisierungen zusammen und eine Spendensumme von 28.600 Euro.

Auch Neubürger beteiligten sich an der Kampagne, Neubürger, die einen uralten, denkmalgeschützten Hof in der Mittelstraße gekauft haben. Vieles sanieren sie eigenhändig, in Absprache und unterstützt vom Denkmalamt. Sie kamen, um in Weroth eng mit ihren Pferden zusammen zu leben.

Das 600-Einwohner-Dorf Weroth ist vernetzt mit der Welt: aus Brasilien zog der Liebe wegen eine Konditorin zu. In Brasilien hatte sie bis zu 8000 Pralinen am Tag hergestellt, in Weroth lernte sie Rezeptfilme zu drehen und richtete auf Youtube den Kanal „Lulus Küche“ ein, mit sensationellem Erfolg.