Ein Film von Natascha Walther

Weisenheim am Sand ist ein Ort mit rund 4000 Einwohnern in der Südpfalz im Landkreis Bad Dürkheim. Eigentlich eine Fastnachtshochburg. Der Umzug "Riesling Wurm" schlängelt sich durch den Ortskern und lockt jährlich mehrere tausend Besucher an.

Saskia Teucke ist pfälzische Weinkönigin und seit Oktober im Amt. Die Weinhoheit präsentiert ihre Weine neuerdings online. SWR Bild in Detailansicht öffnen Ein Team der Weisenheimer Fastnachter sammelt seit Wochen Fotos für ihren ersten virtuellen Fastnachtsumzug. Über 1000 Fotos von Privatleuten möchten sie in einer Bilderschau zeigen. SWR Bild in Detailansicht öffnen Bürgermeister Michael Bähr und sein Stellvertreter bereiten gerade die 1250 Jahrfeier vor. Auch wenn sie in ihrer Planung wegen Corona gerade ausgebremst werden. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Doch nicht in Zeiten von Corona. Was sich die Weisenheimer an Fastnacht trotzdem ausgedacht haben und wie sie die tollen Tage virtuell feiern werden, erzählt das Hierzuland mit spannenden und interessanten Menschen aus dem Ort.