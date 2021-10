Die Bliestalstraße in Wattweiler

Ein Film von Sabine Keller



Wattweiler ist ein Stadtteil von Zweibrücken. Wegen der Nähe zur Stadt und zum Saarland ist das pfälzische Dorf auch attraktiv für Pendler.

In der Bliestalstraße von Wattweiler sieht man an vielen Ecken, wie sich der Zweibrücker Vorort in den letzten fünfzig Jahren verwandelt hat. Heute wird hier fast nur noch gewohnt. Die Geschäfte und die drei Gasthäuser, die es einst gab, sind schon lange geschlossen. Aber zum Glück gibt es viele Anwohner, die mit neuen Ideen Leben in die Straße bringen. Eva Eierle hat in einem alten Kuhstall ihre Physiotherapiepraxis. Der Obstbauverein betreibt in dem alten Milchhäuschen eine professionelle Apfelkelterei.

Doch was fehlt ist ein Saal für Feiern und Treffen. Deshalb hat Ortsvorsteher Thomas Körner mit der Unterstützung eines Künstlers den Gemeindesaal verschönert. In der Scheune eines alten Bauernhauses, dass gerade renoviert wird, sollen in Zukunft Feiern und kleine Konzerte stattfinden. Viele Ideen, um die Bliestalstraße wieder zu einem echten Dorfmittelpunkt zu machen.