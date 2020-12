Ein Film von Stefanie Fink



Das Örtchen Wahlenau liegt im Hunsrück und gehört der Verbandsgemeinde Kirchberg an. Die Nähe zum Flughafen Hahn hat zu dessen Glanzzeiten für manchen Arbeitsplatz hier gesorgt. Jetzt pendeln viele der 201 Einwohner über die nahe gelegene Bundesstraße in alle Himmelsrichtungen.

Die meisten Ur- oder Wahl-Wahlenauer wohnen in der Hauptstraße, die den Ort in Ost-Westrichtung durchläuft. Man verstehe sich gut, so die einhellige Meinung, viele sind aus der Stadt hergezogen und fühlen sich in der kleinen Gemeinde willkommen.

Wahlenau in Bildern Hündin Luna hat es geschafft. Nach einigem Üben traut sie sich in das Motorradgespann von Frauchen und Herrchen. SWR Bild in Detailansicht öffnen Aart Vliem hat definitiv ein Herz für Tiere. Der Rentner und ehemalige Pferdewirt baut und verkauft seine Vogelhäuschen schon seit einigen Jahren. SWR Bild in Detailansicht öffnen Trotz Übergewicht wird Schaf Gretelchen, Kosename Kugelschaf, mit frischem Grünzeug verwöhnt. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Da auch viele Vierbeiner die Hauptstraße bevölkern, ist hier sozusagen tierisch was los. Die nette Familie am Ortsausgang hält neben einer Hühnerschar Ziegen, Schafe und einen sympathischen Hund und hat bei neuen Tierangeboten mitunter Probleme beim Neinsagen.

Für Wildvögel ist die Hauptstraße eine First-Class-Adresse: ein naturliebender Niederländer und begnadeter Handwerker zimmert den Piepmätzen regelrechte Futter- und Wohnpaläste zusammen. Es gibt Katzen, Kaninchen, Wachteln und tierische Sportskanonen in der Hauptstraße und an der T-Kreuzung zwei Hunde, die zu Motorrad-Beifahrern ausgebildet werden.