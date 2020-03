per Mail teilen

Ein Film von Thomas Keck



Nee, do hot kaaner was falsch geschriwwe: Die Portstroß haßt net eischentlisch Poststroß, sondern werklisch Portstroß.

Nee, do hot kaaner was falsch geschriwwe: Die Portstroß haßt net eischentlisch Poststroß, sondern werklisch Portstroß.

Die Portstraße in Stadecken-Elsheim

Des kommt nämlisch net vun de Post. Die hot’s do zwar aach emol gebbe, aber die Portstroß hot ihrn Name von der Port, die frieher zum Stadecker Schloss gefiehrt hot.

Iwwers Rhoihessische kammer sowieso viel lerne do in de Portstroß: Beim Metzger gibt’s Woscht un beim Winzer Woi. Nur Weck gibt’s kaa mehr, weil de Bäcker fott is. Dadefier gibt’s en Blummehändler, und bei dem gibt’s nett nur Primmele, sondern aach Spaje un Grumbeern.