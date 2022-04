Die Industriestraße in Speicher

Ein Film von Jens Doumen



Speicher liegt an der Kyll, etwa zwölf Kilometer östlich von Bitburg. 3.500 Menschen wohnen und arbeiten hier. Denn ein außergewöhnlich großes Industriegebiet gehört zu Speicher. Es ist ein bisschen wie das Ruhrgebiet der Eifel.

In der Industriestraße von Speicher pocht ein Pulsschlag aus Stahl. Fast alles, was aus Metall machbar ist, wird hier gemacht. Aus der ehemaligen Dorfschmiede ist eine Firma geworden, die international Großkonstruktionen aus Stahl baut. In der Bronzegießerei werden seit über 100 Jahren Kunstwerke produziert und alles, was auf Friedhöfen und in Kirchen benötigt wird.

Und hochwertige Werbeartikel aus Metall werden von vielen Premiummarken lieber in Speicher als in China bestellt. Bei aller Innovation ist aber eines gleich geblieben, das traditionelle Arbeiten in einem Familienunternehmen.