Die Hauptstraße in Scheibenhardt

per Mail teilen

Ein Film von Sarah Wilk.



Der Ort mit nicht einmal 700 Einwohnern gehört zum Landkreis Germersheim und liegt direkt an der Grenze zu Frankreich. Nur die Lauter, ein kleiner Fluss, trennt das deutsche Scheibenhardt mit „dt“ vom französischem Scheibenhard nur mit „d“.

In wohl keinem anderen Dorf in der Republik sind sich Deutsche und Franzosen so nah wie hier. Kein Wunder, denn beide Scheibendhardts bildeten ursprüngliche eine Gemeinde, bis 1815 im Zweiten Pariser Frieden die Lauter als Grenze zwischen Deutschland und Frankreich festgelegt wurde.

Ein Dorf, zwei Nationen. Das ist Alltag in der Hauptstraße in Scheibenhardt. SWR Bild in Detailansicht öffnen Cornelia Coupaud arbeitet schon einige Jahre in der Bäckerei "La Minzbrueck". Sie wohnt in Frankreich und kommt täglich über die Grenze. SWR Bild in Detailansicht öffnen Ein Relikt aus vergangenen Tagen ist das alte Zollhaus am Grenzübergang. Hier waren bis 1985 die Schlagbäume unten, die Grenze wurde kontrolliert. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Die Grenzlage und das französische Flair bekommt man besonders in der Hauptstraße zu spüren. Denn sie führt vom Ortseingang direkt zum Grenzübergang. Dort an der Brücke, die über die Lauter führt, steht noch ein Relikt aus vergangenen Tagen: das gelbe Zollhaus.

Direkt gegenüber, in der Hauptstraße 1 A und mit 1 A Grenzlage, liegt der einzige Bäcker im Ort. Viele Pendler, Deutsche wie Franzosen, legen hier auf dem Weg zur Arbeit einen Stopp ein.

Nicht nur die Backwaren sind deutsch-französisch, auch die Verkäuferinnen müssen beide Sprachen beherrschen.