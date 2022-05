Die Hellertalstraße in Sassenroth

per Mail teilen

Ein Film von Lutz Herrschaft



Sassenroth ist ein Stadtteil von Herdorf im rheinland-pfälzischen Teil des Siegerlands. Wie der gesamte, grenzüberschreitende Kulturraum Siegerland war auch Sassenroth über Jahrhunderte vom Eisenerzbergbau und der Eisenverhüttung geprägt.

In dem Herdorfer Stadtteil leben gut 450 Menschen. Die Hellertalbahn verbindet Sassenroth mit der weiten Welt, will sagen mit Betzdorf und Dillenburg in Hessen.

Retrieverhündin "Wolke" läßt die Hundewaschanlage über sich ergehen. Ausgedacht und installiert wurde sie von Frauchen Ruth Stinner und ihrer Familie. SWR Bild in Detailansicht öffnen Museumsleiter des Bergbaumuseums ist Achim Heinz. Er hat die Geschichte des Siegerländer Erz-Bergbaus zu seiner Lebensaufgabe gemacht. SWR Bild in Detailansicht öffnen Hoch über dem Tal überlegen die Männer von den Gleitschirmfreunden Hellertal, ob das Wetter an diesem Tag für einen Flug passt. SWR Bild in Detailansicht öffnen

Und nach dem Hellertal, durch das der Hellerbach fließt, ist auch die Straße benannt: Ein vollautomatisches Wasch- und Wellnessprogramm für Hunde, Leute, die mit Mais gefüllte Säckchen in Löcher zu werfen versuchen, Frösche, die ein diffuses Licht verströmen sowie tollkühne Flieger.

Die Bergbautradition des Ortes wird in einem einzigartigen Museum, nämlich dem Bergbaumuseum des Landkreises Altenkirchen, und seit wenigen Jahren auch in dem Roman „Tagesbrüche“ von Museumsleiter Achim Heinz lebendig.