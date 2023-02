Die Rheinstraße in St. Goarshausen

Ein Film von Gudrun Fünter



St. Goarshausen liegt im Herzen des Mittelrheintals, im UNESCO Welterbe. Rund 1200 Menschen leben in der Loreleystadt, unterhalb des weltberühmten Felsens.

Dessen Plateau könnte eine der zentralen Flächen der Bundesgartenschau 2029 werden mit Talanbindung in St. Goarshausen.

Dort, in der Rheinstraße, hat auch ein freies Gelände am Industriedenkmal „Häuser Kran“ Entwicklungspotential. Es liegt direkt am Wasser, nahe der Altstadt, bietet Möglichkeiten für Kultur, Gastronomie oder beides.

Elias Melchert ist noch zu jung, um offiziell Stadtführer zu sein. Aber mit dreizehn begann er schon, Touristen seine Heimat ehrenamtlich zu zeigen. Evelyn Sattler ist Künstlerin. In Ihrem Atelier „Stadtmühle" bringt sie mit verschiedenen Kunst- und Kulturveranstaltungen Leben in die Stadt. Wolfgang Menges ist Handwerker und hilft kostenlos bei Fahrradpannen. Einmal die Woche wird die eigene Garage zur christlich-sozialen Fahrrad-Flickstation.

Aber das Miteinander von Eigentümern, Denkmal- und Naturschützern, Politikern, Entwicklern und von Wasser und Schifffahrtsverwaltung ist kompliziert. So ist in vieler Hinsicht noch offen, ob und wie St. Goarshausen an der BUGA in sechs Jahren teilnimmt.

Manch einer in der Rheinstraße freut sich auf die große Schau, die Millionen Gäste ins Mittelrheintal bringen soll. Andere sind skeptisch, fragen sich, wie eine überschuldete Stadt investieren kann. Sie hoffen auf Privatinitiativen.