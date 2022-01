Die Dorfstraße in Reuth

Ein Film von Elmar Babst



Reuth ist eine kleine Eifelgemeinde im Nordwesten unseres Landes. 172 Einwohner hat der Ort, die meisten wohnen in der Dorfstraße.

In der Chronik steht zu lesen, dass hier Auswanderer vom Hunsrück, deren ursprüngliches Ziel Brasilien war, sesshaft wurden. Deren Nachkommen suchen heute Nachfolger in den unterschiedlichsten Bereichen. So ist zum Beispiel der Bürgermeister, 1985 zum ersten Mal gewählt, in seiner letzten Amtsperiode. Er ist aber guter Hoffnung, endlich jemanden gefunden zu haben, der in der kommenden Legislaturperiode die Geschicke von Reuth lenken wird.

Der Firmengründer des größten Arbeitgebers im Ort, einem Metallbaubetrieb, ist auf der Suche nach seinem Nachfolger bereits fündig geworden. Auch die Küsterin der kleinen Dorfkapelle hat keine Nachwuchssorgen. Mit großer Begeisterung machen ihre Enkelkinder mit, wenn sie die Kirche für die wenigen Gottesdienste im Jahr vorbereitet.