Die Emser Straße in Pfaffendorf

Ein Film von Gudrun Fünter



Pfaffendorf ist ein Stadtteil von Koblenz, eingemeindet schon 1937. 3000 Menschen leben auf der Sonnenseite des Rheins im sogenannten „Rheinischen Nizza“.

Vorbeifahrende Schiffer gaben Pfaffendorf diesen Namen, wegen des Anbaus von Wein in den Terrassen der Berghänge. Der letzte Wein wurde aber schon 1950 gelesen.

Früher gab es viele Weinhäuser und Gaststätten in der Emser Straße. Sie führt parallel zum Rhein durch Pfaffendorf. Vor einigen Häusern an der Straße stehen aber wieder Weinstöcke.

Stefan Merkelbach gehört ein Ausflugsschiff mit 350 Sitzplätzen. Seine Gäste holt er am Deutschen Eck ab und fährt sie dann an seinem Heimatort vorbei. Christoph Dorscheid hat Geschichte studiert und schrieb seine Examensarbeit über Freibeuter der Karibik im 17. Jahrhundert. Im Modellbau versucht er, sich der historischen Wirklichkeit anzunähern. Eine frühere Metzgerei im Jugendstil ist heute die Metzgalerie. Axel Eberhardt hat hier sein Atelier. Er nutzt oft Treibholz aus dem Rhein für seine Werke.

Vor allem der örtliche Verschönerungsverein treibt das Projekt der Stadtteilwinzer voran. Schon bald wollen Bürger, die sich in einer Hobby-Winzer-Gemeinschaft engagieren, ihren eigenen Pfaffendorfer Wein herstellen.

Die schöne Lage am Rhein prägt das Wohnen in der Emser Straße. Wer es sich leisten konnte, baute schon zur Gründerzeit stattliche Mehrparteienhäuser mit Blick auf den Rhein. Der Trend hält bis heute an, Altbauten weichen großen Wohnblöcken mit schöner Aussicht aufs Wasser.