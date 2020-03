per Mail teilen

Ein Film von Margit Kehry



Otzweiler im Nordpfälzer Bergland ist ein kleiner Ort mit nicht mal 200 Einwohnern. Es liegt idyllisch inmitten von Wäldern, Wiesen im Tal des Großbachs.

Die Gemeinde im Nordpfälzer Bergland hat gerade mal 200 Einwohner. In der Kirner Straße finden Individualisten den Raum ihre Ideen und Fantasien auszuleben.

Die Kirner Straße in Otzweiler

Die nächste Stadt ist Kirn. Eine Gemeinde also, die nicht zu den Hotspots der Welt gehört. Aber vielleicht ist das gerade ihre Stärke. Denn hier, vor allen Dingen in der Kirner Straße, finden Individualisten den Raum, ihre Ideen und Fantasien auszuleben. Gebäude, die in bunten Farben leuchten? Ungewöhnliche Wandgemälde? Ein Haus, das sich mit Fug und Recht "Villa Kunterbunt" nennt? Kein Problem.

Otzweiler liegt im Landkreis Bad Kreuznach, idyllisch inmitten von Wäldern und Wiesen im Tal des Großbachs. Wem alles grau in grau erscheint, der sollte mal durch die Kirner Straße fahren. Denn hier bringen die Menschen gern Farbe ins Leben. Aline Sitter ist Heilpraktikerin. Sie hat sich auf chinesische Medizin und auf Heilkunde spezialisiert.

Die Menschen in Otzweiler sind da tolerant. Sie lassen sich von fröhlichen Farben und wilden Ideen lieber in gute Laune versetzen. Es sind die Zugereisten, die das Bild der Kirner Straße prägen. Einfach, weil sie was wagen, unkonventionell sind und grauem Einerlei keine Chance geben wollen.