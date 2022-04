Die Brückwies in Onsdorf

Ein Film von Rosetta Reina



Onsdorf misst gerade mal 3,5 Quadratmeter und ist damit eine sehr kleine Gemeinde im Landkreis Trier-Saarburg. Rund 150 Menschen leben hier, das sind genausoviele wie vor 100 Jahren. Trotzdem ist Onsdorf ein Ort, in den man gerne kommt.

Wie die Großfamilie Rehl. Sie haben vor mehr als 20 Jahren Sibirien den Rücken gekehrt und haben es in vorbildlicher Weise geschafft, sich in Onsdorf in der Brückwies nicht nur niederzulassen, sondern sich durch viel Arbeit und Einfühlungsvermögen ins Dorfleben einzubringen.

Die Familie Becker gehört zu den ganz alteingesessenen Familien in Onsdorf, ihr Leben mit vielen Verwandten und Kindern füllte jahrzehntelang das Familienhaus. Benedikt Becker war mit seinen 36 Jahren auch schon 10 Jahre in Berlin, doch seit er Familienvater ist, lebt er fast wieder in der alten Heimat. In Trier führt er ein Burgerrestaurant, in Onsdorf besucht er seine Mama und fühlt sich ganz zu Hause in seiner Straße.