Ein Film von Rosetta Reina



Die Gemeinde Obrigheim liegt inmitten des Leininger Landes im Kreis Bad Dürkheim. Sechs Dörfer wurden 1969 zu einer Verwaltungseinheit im Eisbachtal zusammengelegt. Berühmt ist Obrigheim wegen der Zuckerfabrik, die vor allem im Herbst von den Zuckerrüben-Landwirten angefahren wird. Ansonsten dominieren in Obrigheim Fachwerk und alte Gehöfte.

Rund 3.000 Menschen leben in der pfälzischen Großgemeinde und versuchen das Beste aus der Corona-Krise zu machen. Da gibt es die Pizzeria, die ums Überleben kämpft, aber auch den Metallbaubetrieb, der kaum Einbußen hat, da die örtlichen Feuerwehren ihre Einsatzfahrzeuge auch mit Desinfektionswagen ausstattet und diese im Betrieb gefertigt werden.

Bürger für Bürger wird großgeschrieben und so sitzt eine ehemalige Altenpflegerin am Telefon und nimmt Hilfeersuchen an und koordiniert diese. Die Tage wäre - wie die letzten 30 Jahre - der Bus mit den Franzosen aus dem Partnerdorf gekommen, aber nun zeichnen die Mitglieder des Partnerschaftsclubs eine Videobotschaft auf. Die Corona-Krise sorgt auch in Obrigheim für ein etwas anderes Leben als sonst üblich.