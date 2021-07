Ein Film von Bernd Schwab



Gerade mal 83 Menschen leben in der Eifelgemeinde. Der Ort ist umgeben von Wiesen, Wald und Feldern. Herrliche Fernblicke gibt es obendrein.

Das klingt auf den ersten Blick nach "jwd" – also ein bisschen nach "janz weit draußen". Auf den ersten Blick trifft das auf das Dorf auch zu. Wer aber genauer hinschaut, entdeckt einen unscheinbaren Kasten in der Ortsmitte.

Das kundige Auge entdeckt sofort, was darin steckt: superschnelles Internet. Homeoffice, Videocalls etc. - alles kein Problem und sicher kein Nachteil in Zeiten wie diesen. Nicht zuletzt wegen des schnellen Internets ist die Einwohnerzahl in den letzten zehn Jahren gestiegen.

Die Landwirtschaft prägt nach wie vor das Leben im Dorf. Sechs Landwirte gibt es in der Gemeinde. Einer davon, Markus Schneider, hat den Betrieb in den letzten Jahren vollkommen umgekrempelt.

Auch ein kleines Fotostudio gibt es im Ort. Eine junge Frau macht hier Porträt-, Familien- und Hochzeitsfotos. Aber auch sogenannte "Sternenkinder" fotografiert sie.