Ein Film von Frank Hisam



Obergeckler liegt im Eifelkreis Bitburg-Prüm, ganz in der Nähe von Luxemburg. Weil in den vergangenen Jahren ein paar Einwohner dazugekommen sind, leben heute genau 162 Menschen in der Eifelgemeinde.

Von Obergeckler sind es nur zehn Kilometer nach Luxemburg. Die Nähe zum wohlhabenden Nachbarland prägt den Ort der Verbandsgemeinde Südeifel. Leerstehende Häuser wurden in den letzten Jahren schnell verkauft, die Grundstückspreise steigen. Das einzige Kulturdenkmal der Gemeinde ist eine Kapelle. Sie gehört der Familie Schäler. SWR Bild in Detailansicht öffnen Ingrid Schäler hat die kleine Kirche aus dem 19. Jahrhundert von ihren Eltern geerbt – ein Stück Familiengeschichte. SWR Bild in Detailansicht öffnen Ihre vielen Kälber halten Martina Streit auf Trapp. Gemeinsam mit ihrer Familie führt sie einen Milchviehbetrieb. Die Kühe dafür züchten sie selbst. SWR Bild in Detailansicht öffnen Trotzdem ist der Zusammenhalt im Dorf groß. Gemeinsam haben sie für den Nachwuchs einen neuen Spielplatz gebaut, kümmern sich um die zum Teil sehr alten Wegekreuze. Stolz sind die etwa 160 Einwohner von Obergeckler auf ihre Kapelle. Die ist im Privatbesitz, aber heiraten oder ein paar besinnliche Minuten dort verbringen, das darf jeder. Weit über die Region bekannt ist die Ortschaft für seine Milchviehwirtschaft. Bei einem Zuchtbetrieb gibt es fast täglich Nachwuchs. Kartenansicht von Obergeckler SWR

Sendung am Di , 19.1.2021 18:45 Uhr, Landesschau Rheinland-Pfalz, SWR Fernsehen RP