Der Alkener Weg in Oberfell

Ein Film von Gudrun Fünter



Es geht um Wein und Weinköniginnen im Alkener Weg von Oberfell. Das Dorf liegt im Landkreis Mayen-Koblenz. Gut 1.100 Menschen leben entlang einer weiten Moselbiegung unterhalb des Bleidenbergs.

Der Alkener Weg führt von Oberfells Dorfmitte in Richtung des Nachbarorts Alken. Eine Straße, in der Oberfells Weinköniginnen geehrt werden und es gibt sogar eine "Wall of Fame" in der Weinscheune Oberfell: Eine Wand, mit Fotos aller Orts-Weinköniginnen seit 1972.

Die Weinscheune, die einerseits an eine Straußwirtschaft erinnert, andererseits eine Zeitreise ins alte Oberfell bietet ist ein Highlight der Straße. Eine große Sammlung von Alltagsgeräten zeugen von der mühsamen Arbeit in Steillagen und Weinkellern. Mittlerweile sind viele der ehemaligen Orts-Weinlagen brach gelegt.

Als 2009 sogar die Deutsche Weinkönigin aus Oberfell kam, gründete sich im Dorf der Verein "Weinfreunde Königinnenwingert Oberfell". Die Mitglieder belebten die Weinkultur im Ort, pflanzten im "Rosenberg" 1.100 Piesporter Weiße Riesling Reben. Im Königinnen-Wingert sind fast alle ehemaligen Oberfeller Weinköniginnen Patinnen von Rebstöcken. Aufstieg zum Königinnen-Wingert ist im Alkener Weg, und Königinnen-Wein ist die Spezialität des Ortes.

Wenn Oberfell seine Weinkirmes feiert, dann immer auch mit seiner "Hausband", einem Ehepaar aus dem Alkener Weg. Das hatte auch während des Corona-Lockdowns mit Terrassenkonzerten Trübsal vertrieben, so stimmungsvoll, dass Konzerte im Alkener Weg bis heute unvergessen sind und viele sich eine Wiederholung wünschen.