Die Steimeler Straße in Niederwambach

Ein Film von Fatma Aykut



Rund 80 Menschen leben in der Westerwaldgemeinde. Es ist einer von insgesamt vier Ortsteilen, die im Zuge der Kommunalreform zu „Niederwambach“ zusammengelegt wurden.

Am prägnantesten ist die evangelische Kirche im Ort, die auf dem höchsten Punkt in dem hügeligen Dorf thront. Jeden Sonntag finden hier Gottesdienste statt, was außergewöhnlich ist für so eine kleine Gemeinde.

Zum Einkaufen gehen die Dorfbewohner nach Puderbach. Im Dorf selbst gibt es keine Einkaufsmöglichkeiten. Früher war die Forstwirtschaft eine nennenswerte Größe im Ort.

Doch inzwischen gibt es nur noch einen Betrieb, der im Nebenerwerb Brennholz macht. Der Klimawandel, der Borkenkäfer - sie machen auch dem Wald hier in Niederwambach zu schaffen.