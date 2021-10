Die Donatusstraße in Niederöfflingen

Ein Film von Lutz Herrschaft



Die Eifelgemeinde hat 442 Einwohner und liegt zwischen Wittlich und Daun.

Die Donatusstraße ist die Hauptstraße des zwischen Wittlich und Manderscheid gelegenen Dorfs Niederöfflingen. Benannt ist sie nach dem heiligen Donatus, seines Zeichens Schutzpatron gegen Unwetter bzw. Blitzschlag. Und in der Tat spielt der katholische Glaube eine große Rolle im Dorf. So gibt es etwa eine feine Manufaktur, in der ein gelernter Schreiner in seiner Freizeit individuell gestaltete Holzratschen für die Karwoche fertigt; die Dorfkinder pflegen die alte Tradition des Klapperns.

Überhaupt sind viele Bürger Niederöfflingens sehr geschickt im Umgang mit Holz, was selbst geschnitzte Madonnen und Ortsschilder ebenso belegen, wie die schicke Inneneinrichtung des Jugendtreffs in einem umgebauten Bauwagen. Aber auch altes Blech steht entlang der Donatusstraße hoch im Kurs, vor allem solches der Marken Ford und Fendt.

Und zuletzt kann Niederöfflingen noch zwei Superlative vorweisen: Den ältesten Waldkindergarten sowie (zusammen mit einem Nachbardorf) und die größte Photovoltaikanlage in Rheinland-Pfalz.