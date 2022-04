Auf dem Leh in Niederburg

per Mail teilen

Ein Film von Uwe Reiter



Niederburg liegt in Rheinnähe am Rand des Hunsrücks im Rhein-Hunsrück-Kreis. 700 Menschen leben hier. Das Haufendorf blickt auf fast 1.000 Jahre Geschichte zurück.

Es gibt hier eine alte Kirche mit romanischem Turm, Mauerreste einer alten Burg und etwas ganz Besonderes: Die "Traumschleife Mittelrhein" führt hier vorbei. Sie gehört zu einem der schönsten Wanderwege in Deutschland.

Die Straße, die wir vorstellen, hat den ungewöhnlichen Namen "Auf dem Leh", was so viel wie "auf dem Hügel" heißen kann, aber auch von dem Wort „Lehen“ kommen könnte. Sie liegt im Neubaugebiet und ist eine der jüngsten Straßen im Dorf. Und so jung wie die Straße sind auch ihre Bewohner: Wir stellen junge Familien vor, die sich zusammen mit ihren Kindern für die Natur engagieren. Das Projekt heißt "Niederburg blüht", ist mit richtig viel Arbeit verbunden und wird sogar von der Europäischen Union gefördert.

Hier "Auf dem Leh" kann man Ruhe finden, hier ist aber auch immer wieder etwas los. Das sind die zwei Gesichter dieser Straße. Und weil sie so jung ist, wird hier auch viel Sport getrieben: Tischtennis und Frauenfußball.