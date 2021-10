Die Herrengasse in Niederbrombach

Ein Film von Katharina Pfänder



Niederbrombach liegt an einem Talbogen zwischen Birkenfeld und Idar-Oberstein. Rund 480 Einwohner zählt die Gemeinde.

Mitten durch den Ort führt die Bundesstraße 41, da wird es schon mal ganz schön laut, wenn der Verkehr Richtung Autobahn 61 rauscht. Aber rechts und links der Hauptstraße wird es ruhiger und es gibt einiges zu entdecken, was das Leben in der kleinen Gemeinde lebenswert macht.

Die Herrengasse ist eine der ältesten Adressen Niederbrombachs. Hier steht das Wahrzeichen des Dorfes, die evangelische Kirche Maria-Magdalena. Ihr Ursprung geht zurück bis ins 7. Jahrhundert. Sie ist der Mittelpunkt der Straße.

In der Herrengasse werden Wünsche und Träume beherzt angepackt. Zum Beispiel die vom Leben und Arbeiten in alten Gemäuern. Im alten Schulhaus soll das unter einem Dach bald möglich sein. Oder das Leben mit Rückepferden und Kühen mitten im Ort. Ein vermeintlich verrücktes Hobby, aber geprägt von tiefer Tierliebe und viel Engagement. Christina Torner ist dabei ganz schön gefordert, denn Rückepferde wollen beschäftigt sein.

Eine verlassene Schleiferei erinnert an die harte Arbeit des Edelsteinschleifens. Hier wird was bewahrt, was den Ort und die Region Jahrhunderte geprägt hat. Ein Kontrast zu den jungen Ideen in der Straße und zu der Kirche, die über allem thront. Pfarrer Klaus Rath ist stolz auf das Gotteshaus, das eines der ältesten in der Region ist und eine ganz besondere Atmosphäre birgt.