Die Koblenzer Straße in Nentershausen

Ein Film von Andreas Bernardi



Nentershausen liegt im Westerwaldkreis und gehört zur Verbandsgemeinde Montabaur. Etwa 2060 Einwohner leben verteilt auf den Hauptort und die beiden Wohnplätze Hof Willbach und Schönholz.

Momentan ist auf der Koblenzer Straße mehr los, als einigen im Ort lieb ist. Bauarbeiten Richtung Köln führen zu kilometerlangen Staus mitten durchs Dorf, wenn zur Rushhour tausende Pendler die Umleitung über die Landstraße wählen.

Hasan Bratić ist Pressefotograf und spezialisiert auf Fußball und die Formel-1. Zum Traumberuf kam der Hobby-Fotograf erst später. Bis dahin war der heute topgebuchte Profi bloß Zuschauer. SWR Bild in Detailansicht öffnen Vor 16 Jahren hat Serina Skorupowski das von der Großmutter gegründete Geschäft übernommen. Brautkleider zu verkaufen ist ihr absoluter Traumjob. SWR Bild in Detailansicht öffnen Rentner Günter Schaaf kennt die Koblenzer Straße bestens. Seit seiner Geburt lebt er hier und sieht den vielen Verkehr kritisch. SWR Bild in Detailansicht öffnen

"In der vergeblichen Hoffnung, so dem Verkehrskollaps auf der A 3 zu entkommen", kommentiert ein passionierter Hobbyfilmer. Er kennt die Koblenzer Straße dank historischer Filmaufnahmen noch in einem "ganz anderen Licht".

In einem Friseur-Salon in der Ortsmitte nimmt man wenig Anteil am stop-and-go in den Abendstunden. Die Geschäftsführerin legt Wert auf Wohlfühlstimmung, einige ihrer Kundinnen kommen ein Mal pro Woche.

Dabei werden auch die Haare gemacht, doch mehr noch geht es ums Abschalten, Relaxen, sich eine Auszeit gönnen.