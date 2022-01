Die Bleialfer Straße in Mützenich

Ein Film von Elmar Babst

Mützenich ist eine kleine Eifelgemeinde, ganz im Nordwesten unseres Landes. Viele Straßen gibt es bei 120 Einwohnern nicht, dafür aber gleich drei Ortsteile. Die meisten Menschen leben in der Bleialfer Straße. Dort mischen sich neu hinzugezogene mit wieder zurückgezogenen und schon immer hier wohnenden Menschen. Und alle verbindet eines: Ihre Liebe zur Eifel, die sich in der Bleialfer Straße von ihrer ruhigsten Seite zeigt.

Seit 40 Jahren kommen Udo Scholl und seine Frau Ursula nach Mützenich. Gerne bereitet er mit seiner Musik anderen eine Freude und bringt die Bewohner der Straße zusammen. Corinna Steffens hat ihr neues Zuhause gesehen und ist einfach mal fragen gegangen, ob das Haus zu verkaufen wäre. Jetzt baut Familie Steffens fleißig um, damit sie und ihre drei Kinder genug Platz haben. Viel Arbeit steckt auch im Domizil von Gerit Weires und seiner Frau Ingrid. Hier in der Bleifalfer Straße sind sie jetzt zu Hause und genießen ihren Ruhestand. Klein, aber fein ist die Bewohnerzahl der Bleialfer Straße, in der aktuell 21 Menschen wohnen. Groß hingegen ist der freie Platz für neue Nachbarn.

Einzig, wenn die Bewohner ihrem gemeinsamen Hobby frönen, wird es etwas lauter in der Straße: Alle legen selbst Hand an, wenn es darum geht, ihr trautes Heim zu verschönern. Dabei hilft jeder jedem, und gefeiert wird natürlich auch zusammen. Wenn der ehemalige Bürgermeister seinen Geburtstag feiert, ziehen alle ihren Blaumann aus und treffen sich in geselliger Runde – eigentlich. Doch in Corona-Zeiten ist auch das etwas anders.