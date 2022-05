An der Gießerei in Mülhofen

Ein Film von Mike Roth



Mülhofen ist ein Stadtteil von Bendorf am Rhein im Kreis Mayen-Koblenz. Gut 2.500 Menschen leben dort. Seinen Namen hat Mülhofen von den vielen Mühlen, die dort einmal standen. Im 19. Jahrhundert wurde Mülhofen jedoch zu einem der größten Hüttenstandorte am Mittelrhein, in dem Stahl verarbeitet wurde.

Neben der Mülhofener Hütte zählte die Concordia Hütte damals zum größten Arbeitsgeber. In dieser Zeit entstanden in dem Ort auch Arbeitersiedlungen, deren Häuserzeilen den Stadtteil bis heute zeichnen.

Nachdem jedoch 1995 mit der Concordia die letzte Stahlhütte in Bendorf schloss, wurde es still in Mülhofen. Tausende Menschen verloren ihren Arbeitsplatz. Seitdem heißt es in Bendorf, Mühlhofen habe nicht mehr viel zu bieten.

Dass dem jedoch nicht so ist, zeigt sich "An der Gießerei". In der Straße steht noch immer eine Gießhalle der alten Concordia-Hütte. Seitdem in dem Industriedenkmal ein Gartenmarkt eingezogen ist, hat Mülhofen zumindest wieder ein Geschäft.

Außerdem sorgt der neue Gärtner im Ort dafür, dass die Geschichte seiner neuen Heimatstadt nicht in Vergessenheit gerät. Sein Nachbar ist der letzte Kunstgießer in Mülhofen und pflegt die Tradition des Kunstgusses, für die der Ort einmal bekannt war.