Ein Film von Elmar Babst



Mülbach liegt im Westen der Eifel zwischen Luxemburg und Bitburg. 112 Einwohner leben entlang des Mülbachs. Abgeschieden wohnen sie hier, und dennoch – oder genau deswegen – sind in den vergangenen Jahren etliche Menschen zugezogen.

Die alten Bauernhäuser machen einen Wandel durch. Manch Bauernhaus wäre abgerissen worden, wenn sich nicht einer gefunden hätte, der sich in die alten Gemäuer verliebt hätte: So der Saarländer mit seiner siebenköpfigen Familie – seit drei Jahrzehnten wohnen sie mittlerweile hier in der Eifel.

In ein anderes Bauernhaus ist ein großer Fan historischer landwirtschaftlicher Werkzeuge und Arbeitsgeräte eingezogen. Manche würden seine Sammlung als Museum bezeichnen. Ein weiteres Bauernhaus stand über Jahrzehnte leer, sollte abgerissen werden, wird aber jetzt von Grund auf saniert - eine Mammutaufgabe für den neuen Besitzer. Und da sind auch noch die Westernreiter, die hier ein ideales Trainingsgelände für ihr Hobby gefunden haben.