Die Turmstraße in Morlautern

per Mail teilen

Ein Film von Uwe Reiter



Morlautern ist ein Stadtteil von Kaiserslautern. Er liegt nahe an der A6, etwa anderthalb Kilometer von Kaiserslauterns Innenstadt entfernt und hat rund 3000 Einwohner. Zwei Kirchen, der sogenannte Schlachtenturm und die Waschmühle, als zweitgrößtes Schwimmbad Europas, sind die Wahrzeichen des Stadtteils.

Die Turmstraße ist in den vergangenen Jahrzehnten eine reine Wohnstraße geworden. Die Menschen, die hier wohnen, haben meist eine schöne Aussicht auf Morlautern. Manche haben ihr Haus sogar komplett umgebaut oder so gebaut, dass sie die schöne Aussicht genießen können. Andere wiederum haben viel Platz, um ihre Hobbys auszuleben.

Da gibt es zum Beispiel einen Pferdehalter, der auch Geschirr und Sattel selbst herstellen kann und einen Geflügelzüchter, der seltenes Federvieh züchtet und Bienen, damit sie Morlautern bestäuben. Ein Entwicklungshelfer-Ehepaar hat ein Stück afrikanische Lebensgeschichte in die Turmstraße gebracht. Ein anderer Bewohner hält die Kirchturmuhr seit 40 Jahren in Schuss. Insgesamt gibt es eine bunte Mischung an Menschen, die das Leben hier lebenswert und reizvoll macht.