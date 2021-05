per Mail teilen

Ein Film von Natascha Walter



Mörlheim ist ein Stadtteil von Landau in der Pfalz. Er hat 1.092 Einwohner und war bislang hauptsächlich landwirtschaftlich geprägt.

In der Hauptstraße wohnen in den alten Bauernhäusern oftmals nur noch eine ältere Person. Es steht ein Generationenwechsel an. Und die Häuser sind bei den jüngeren Landauern heiß begehrt.

Im Hofladen und im Dorfladen, der aussieht wie ein Tante-Emma-Laden aus früheren Zeiten, kaufen die Einheimischen gern ein und in Corona-Zeiten wird auch Lebensmittel ausgeliefert.

Der regional bekannte Künstler Xaver Mayer malt am liebsten Mörlheimer Motive. Und ein Unternehmerpaar hat den alten Bahnhof zu einem schmucken Wohnhaus umgebaut.