Die Hauptstraße in Mertesdorf

per Mail teilen

Ein Film von Elmar Babst



Mertesdorf ist eine 1700-Einwohner-Gemeinde im Tal der Ruwer nahe Trier. Der Ortsmittelpunkt befindet sich allerdings etwas oberhalb am Berghang, damit man früher vor den Hochwassern der Ruwer gefeit war. Nur der ehemalige Bahnhof liegt unten im Tal, die Hauptstraße verbindet ihn mit dem Ortskern.

Züge dampfen schon lange keine mehr durch das Tal, doch der Bahnhof hat überlebt. Seit diesem Jahr bietet hier eine Firma Seminare für Manager an, die es schätzen, in ruhiger Atmosphäre auf ihrem Weg Hilfe zu bekommen. Auch viele andere Häuser in der Hauptstraße von Mertesdorf haben im Laufe der Zeit ihr Äußeres und Inneres verändert.

So hat eine Architektin für Umweltplanung ihr Wohnhaus samt Scheune energetisch ins 21. Jahrhundert gerettet – und wurde dafür ausgezeichnet. Ein anderes Haus sieht heute sehr viel bunter aus als jemals zuvor in seiner Geschichte und die alte Schule dient heute als Gemeindehaus.