Die Schwegenheimer Straße in Mechtersheim

Ein Film von Catherine von Westernhagen

Die gut 3000 Einwohner haben noch das Glück, eine funktionierende Infrastruktur vorzufinden. Es gibt hier unter anderem ein Hotel, drei Restaurants, einen Tante-Emma-Laden, einen Biohof, der Führungen für Schulklassen anbietet und ein Weingut.

Auch die Gemeindearbeit in der evangelischen Friedenskirche ist noch in vollem Gange. So hatte die Pfarrerin Bettina Beyerle im letzten Jahr mehr Taufen als Beerdigungen. Für junge Familien Gründe genug, sich in Mechtersheim anzusiedeln. Ein besonderes Highlight für Erholungssuchende ist das angrenzende Naherholungsgebiet mit Badesee, Sandstrand inklusive Strandbar und Lounge.