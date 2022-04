Die Hauptstraße in Mannebach

per Mail teilen

Ein Film von Fatma Aykut



Mannebach liegt bei Saarburg und ist benannt nach dem gleichnamigen Bach, der durch den Ort fließt.

Bundesweite Berühmtheit erlangte der Ort durch das Mannebacher Brauhaus, nach eigenem Bekunden die kleinste Brauerei Deutschlands. Das Haus selbst ist 1894 erbaut und war fast 100 Jahre immer in der Hand der Gastwirtsfamilie Felten.

Doch an Samstagen folgt man in Mannebach auch schon mal dem Käsegeruch. Dann nämlich, wenn der Mannebacher Käsemarkt einlädt. Marktleute aus der Region bieten hier ihre Produkte aus der Region an.

Der Käsemarkt war ursprünglich der Versuch von Landwirten aus der Region, von ihren Produkten leben zu können. Heute blicken die Marktmacher mit Stolz auf ihr Projekt, wenn samstags ganz Mannebach förmlich überrannt wird.