Die Bengener Straße in Karweiler

Ein Film von Gudrun Fünther



Karweiler ist einer von elf Ortsteilen der Gemeinde Grafschaft am Fuß der Vulkaneifel. An die 600 Menschen wohnen, umgeben von Feldern, unterm Kirchturm von St. Katharina.

Die Kirche steht an der Bengener Straße, die in Richtung des Nachbardorfs Bengen führt. Die Straße ist alt, eng, aber zentral. Auch deshalb stellt der Ortsbeirat auf dem Dorfplatz hier jedes Jahr einen Christbaum auf. Anders als in den Vorjahren lädt der Beirat in diesem Advent aber erstmals zum offenen Singen am Baum ein, auch um das gesellschaftliche Miteinander im Dorf zu intensivieren.

Im Privaten funktioniert das sehr gut in der Bengener Straße. Der Bäcker arbeitet zusammen mit seiner Tochter, ein Garten- und Landschaftsbauer zusammen mit seinem Sohn. Zu Weihnachten ist großes Familientreffen im schön geschmückten Hof des Gartenbauers. Ein Elektromeister wohnt zusammen mit seinen zwei erwachsenen Söhnen. Sie haben einen Proberaum im eigenen Haus gebaut und spielen hier Blasmusik mit dem Musikvereins Karweiler. Auch die Musiker beteiligen sich am Karweiler Advent, geben ein Konzert in St. Katharina an der Bengener Straße.