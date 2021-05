Ein Film von Mike Roth



Isenburg ist eine Gemeinde im Landkreis Neuwied. Der Westerwaldort liegt im Sayntal zwischen Bendorf und Dierdorf. Knapp 630 Menschen leben in dem Dorf. Wahrzeichen ist eine Burgruine, die mitten im Ort auf dem Iserkopf steht.

Die Bewohner sagen von sich, sie hätten vor allem ihre Gemeinschaft und ihre Geschichte zu bieten. Das zeigt sich rund um die "Alte Porz". Das kleine Gebäude aus dem Mittelalter war früher eines der Stadttore. Heute haben die Isenburger dort ein winziges Museum eingerichtet, das sie gemeinsam pflegen.

Die Ehrenamtlichen, die sich um die Geschichte Isenburgs kümmern, sind im Dorf auch als die "Rentnerband" bekannt. Mit Musik haben sie allerdings nichts zu tun. Dafür gibt es seit mehr als dreißig Jahren die "Wild Bobbin Baboons", eine Rock ‘n Roll Band, die weit über die Ortsgrenzen bekannt ist.

Ihr Gründer lebt in einem winzigen Haus in der Nähe der Alten Porz. Geprobt wurde vor Corona in der "Isenburg", dem einzigen Lokal, das es noch im Ort gibt. Dort hält der Wirt den Betrieb aufrecht, weil er seinem Auszubildenden nicht kündigen will.