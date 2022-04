Die Elisabethenstraße in Ippesheim

per Mail teilen

Ein Film von Nadine Bühler



Ippesheim - nicht zu verwechseln mit der gleichnamigen Gemeinde in Franken - ist seit 1969 ein Stadtteil von Bad Kreuznach. Mit dem fränkischen Dorf verbindet Ippesheim an der Nahe seit langem eine Freundschaft.

Das kleine Weindorf liegt vier Kilometer nordöstlich von Bad Kreuznach und hat rund 500 Einwohner. Ippesheim bietet beides: Stadtnähe und ruhiges Landleben. Ein Ausflugsziel für Spaziergänger und Mitglieder des Angelclubs ist der Ippesheimer See. Er liegt etwas abgelegen am Rande des Dorfes. Ippesheim ist zwar klein, hat aber eine sehr engagierte Dorfjugend: Sie organisiert jedes Jahr das bunte Programm für die "Kerb" am Pfingstwochenende.

Die Elisabethenstraße gehört zu Ippesheims neuerem Teil. Sie ist eine ziemlich grüne und auch blühende Straße. Wo man hinschaut Bäume und viele Rosen. Auch in den Vorgärten oder an den Hauswänden lässt sich viel entdecken. Ob Willkommensschilder, Bänke oder Wappen - so manches Mal verrät die Dekoration etwas über ihre Bewohner.