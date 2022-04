per Mail teilen

Ein Film von Hilmar Liebsch



Die Ortsgemeinde Limbach liegt etwa in der Mitte zwischen Bad Kreuznach und Idar-Oberstein.

Umgeben von den sanften Hügeln des Nordpfälzer Berglandes prägen Felder und Waldstücke das Landschaftsbild. Die Wurzeln des Haufendorfes Limbach reichen bis in das 14. Jahrhundert zurück. Heute leben in dem Ort gut 300 Einwohner.

Obwohl die Landwirtschaft den Ort bis in die heutige Zeit prägt, gibt es nur noch wenige Vollerwerbsbetriebe. In der Straße "Am Rotherech" gibt es heute keine Kühe mehr; stattdessen leben hier über 40 Pferde.