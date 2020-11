per Mail teilen

Ein Film von Sabine Keller



Hupperath ist ein lebendiger Eifelort und wegen seiner Lage nicht weit von Wittlich und der A60 als Wohnort beliebt. In der 623 Einwohner-Gemeinde gibt es mehrere kleine Firmen und Neubaugebiete.

Der alte Ortskern liegt in der Bergweiler Straße. Viele der Häuser waren früher landwirtschaftliche Betriebe. Manchen sieht man das noch heute an, auch wenn schon längst keine Nutztiere mehr in der Halle stehen. Leo Läsch hat einen riesigen Fuhrpark. Seine Firma Läsch Bodenstabilisierung erneuert mit einer innovativen Methode Straßenbeläge.

Etwas Landwirtschaft gibt es noch heute in der Straße, denn als Hobby halten noch einige Hupperather Rinder. Das verbreitetste Hobby in der Straße ist allerdings das Motorradfahren. Einmal in der Woche treffen sich die Motorradfreunde Hupperath, die "Höllenhunde" genannt, und brechen von der Bergweiler Straße auf zu ihren Touren durch die Eifel.