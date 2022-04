Die Mehlstraße in Hübingen

per Mail teilen

Ein Film von Gudrun Fünter

Die Westerwaldgemeinde hat rund 530 Menschen, die rund um St. Wendelinus leben. Die kleine Kapelle in der Mehlstraße ist am Dreikönigstag Treffpunkt der Hübinger Sternsinger. Hier werden sie gesegnet und bringen den Segen dann zu den Häusern im Dorf. Das Geläut von St. Wendelinus jede Viertelstunde hat schon manchen potenziellen Hauskäufer abgeschreckt; nicht aber ein Paar, das nun direkt unterhalb der Kapelle wohnt. Der junge Mann freut sich über einen kurzen Fußweg zur Arbeit, zu TBS Elektronik am Ende der Mehlstraße.

Hier geht es um Elektroinstallationen für Haus und Gebäude, aber auch um Melk- und Stalltechnik. Speziell entwickelte Technik kommt dem Buchfinkenhof hinter der Firma zugute. Pferde werden über eine computergesteuerte Kraftfutterstation individuell gefüttert und auf Rundlaufwege geschickt, sodass sie artgerecht viel Bewegung haben. Viel laufen müssen auch die Hübinger Sternsinger, die im Dorf aber reichlich mit Süßigkeiten belohnt werden.